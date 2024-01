Exposition Monique Menguy Mercat Café Herbignac, 16 janvier 2024, Herbignac.

Exposition Monique Menguy

Exposition Monique Menguy au sein de l'établissement Mercat Café.

16 janvier – 29 février

Mercat Café

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T09:00:00+01:00 – 2024-01-16T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T09:00:00+01:00 – 2024-02-29T23:00:00+01:00

Exposition Monique Menguy au sein de l’établissement Mercat Café.

Mercat Café
1 place du général d'Argence
44410 Herbignac
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
Téléphone: 09 53 58 76 03
Email: patriceoliva@hotmail.fr

CULTURE EXPOSITION