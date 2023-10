Marché de Noël au Mercat Café Mercat Café Herbignac, 19 décembre 2023, Herbignac.

Marché de Noël avec restauration sur place et un marché d’artisanat local sur la terrasse du restaurant.

Mercat Café 1 Place du général d’Argencé 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 53 58 76 03 »}, {« type »: « email », « value »: « patriceoliva@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-de-noel-au-mercat-cafe-herbignac.html »}]

2023-12-19T12:00:00+01:00 – 2023-12-19T19:00:00+01:00

2023-12-20T12:00:00+01:00 – 2023-12-20T19:00:00+01:00

