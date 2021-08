Peille Peille Alpes-Maritimes, Peille Mercan’Tour Granfondo Madone-Peille Peille Peille Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Peille

Mercan’Tour Granfondo Madone-Peille Peille, 19 août 2021, Peille. Mercan’Tour Granfondo Madone-Peille 2021-08-19 – 2021-08-19

Peille Alpes-Maritimes Peille Alpes-Maritimes Même parcours qu’en 2020 pour cette 5e édition. L’arrivée se fera encore au sommet du col de la Madone escaladé par son versant en arrivant via la côte de Peille, haut-lieu de Paris-Nice ces dernières saisons. clubalpesazur@gmail.com https://granfondomercantour.com/mercantour-madone-peille/ dernière mise à jour : 2021-08-11 par Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France

Lieu Peille Adresse Ville Peille