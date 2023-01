The Fado Show / MIA MOURA Mercado Negro, 17 février 2023, Roubaix.

A partir de 69€

La scène The Fado Show s’illumine de nouveau pour une nouvelle édition Saint Valentin les 17 & 18 février prochain ❤️

Mercado Negro 288 Boulevard Gambetta, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

La Saint Valentin approche… et pour l’occasion on vous a concocté une nouvelle édition de notre dîner spectacle « The Fado Show »

Venez vivre une soirée émotion dans une ambiance cabaret et participez à une expérience de Fado unique dans l’atypique restaurant du Mercado Negro

Une parenthèse musicale où passion gustative se mêlera à l’émotion de ce chant inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Mia Moura, venue tout droit du Portugal, sera notre nouvelle artiste à prendre place sur la scène du Fado Show ! Elle enchaine les représentations au sein des maisons de Fado et nous fera l’honneur de faire une escale à Roubaix au Mercado Negro accompagnée de ses musiciens.

Tenez-vous prêts et laissez-vous transporter le temps d’une soirée entre gastronomie et mélodie portugaises.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T19:30:00+01:00

2023-02-18T23:59:00+01:00

