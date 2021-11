Varces-Allières-et-Risset Varces-Allières-et-Risset Isère, Varces-Allières-et-Risset Meraki spécial « Marché de Noël » Varces-Allières-et-Risset Varces-Allières-et-Risset Catégories d’évènement: Isère

Varces-Allières-et-Risset

Meraki spécial « Marché de Noël » Varces-Allières-et-Risset, 8 décembre 2021, Varces-Allières-et-Risset. Meraki spécial « Marché de Noël » Meraki Jardins de Malissoles Varces-Allières-et-Risset

2021-12-08 14:30:00 – 2021-12-08 19:00:00 Meraki Jardins de Malissoles

Varces-Allières-et-Risset Isère Meraki spécial « Marché de Noël » !

Nous présenterons un par un les exposants, la semaine qui précédera chaque marché ! Restez connectés à la page Facebook ! contact@meraki-lechantdupaysan.fr Meraki Jardins de Malissoles Varces-Allières-et-Risset

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Varces-Allières-et-Risset Autres Lieu Varces-Allières-et-Risset Adresse Meraki Jardins de Malissoles Ville Varces-Allières-et-Risset lieuville Meraki Jardins de Malissoles Varces-Allières-et-Risset