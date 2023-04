Journée découverte d’un écolieu Chemin de Pilate, 3 septembre 2023, Méracq.

Journée découverte d’un éco-lieu collectif. Partage d’expérience, viens découvrir en détail le fonctionnement, les systèmes, les succès et les loupés de la ferme avec les résidents pleinement disponibles pour répondre à toutes tes questions. Auberge espagnole le midi. Sur réservation..

2023-09-03 à ; fin : 2023-09-03 16:30:00. .

Chemin de Pilate Ferme Légère

Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discovery day of a collective eco-place. Share your experience, come and discover in detail the functioning, the systems, the successes and the failures of the farm with the residents fully available to answer all your questions. Spanish lunch. On reservation.

Jornada de descubrimiento de un ecolugar colectivo. Venga a descubrir en detalle el funcionamiento, los sistemas, los éxitos y los fracasos de la granja con los residentes, que están a su entera disposición para responder a todas sus preguntas. Almuerzo español. En reserva.

Entdeckungstag in einem kollektiven Öko-Ort. Erfahrungsaustausch, komm und entdecke im Detail die Funktionsweise, die Systeme, die Erfolge und die Misserfolge des Bauernhofs mit den Bewohnern, die voll und ganz zur Verfügung stehen, um alle deine Fragen zu beantworten. Spanische Herberge am Mittag. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-01-02 par OT Nord Béarn