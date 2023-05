Autonomie légumière et élèctrique en éco-lieu, 23 juillet 2023, Méracq.

Au sein d’une ferme collective au mode de vie écologique inspiré par la permaculture, venez découvrir les enjeux de deux aspects de l’autonomie du lieu : alimentaire avec le jardin vivrier, et énergétique, avec l’installation solaire photovoltaïque..

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 16:00:00. EUR.

Méracq 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In a collective farm with an ecological way of life inspired by permaculture, come and discover the stakes of two aspects of the autonomy of the place: food with the food garden, and energy, with the solar photovoltaic installation.

En una granja colectiva con un estilo de vida ecológico inspirado en la permacultura, venga a descubrir los retos de dos aspectos de la autonomía del lugar: la alimentación, con el huerto, y la energía, con la instalación solar fotovoltaica.

Entdecken Sie auf einem Gemeinschaftsbauernhof mit ökologischer Lebensweise, die von der Permakultur inspiriert ist, die Herausforderungen zweier Aspekte der Autonomie des Ortes: Ernährung durch den Lebensmittelgarten und Energie durch die photovoltaische Solaranlage.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Nord Béarn