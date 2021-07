Mer vérité – Un spectacle de Fabrice Macaux Sassetot-le-Mauconduit, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sassetot-le-Mauconduit.

Mer vérité – Un spectacle de Fabrice Macaux 2021-07-08 15:00:00 – 2021-07-08 TAPOVAN 65 route d’Anneville

Sassetot-le-Mauconduit Seine-Maritime Sassetot-le-Mauconduit

Après les créations « Oliver Twist 1 et 2 », le groupe artistique Corpus présente « Mer vérité », spectacle inspiré de la vie des Terre-neuvas qui traversaient l’océan atlantique pour vivre de la pêche.

Relater une histoire inspirée notamment du patrimoine des Fécampois est délicat.

Avec respect et une distance nécessaire, nous avons conçu une histoire inventée, sortie de notre imagination.

C’est le fruit d’un travail sérieux et ludique sur scène pendant plus de deux ans par une cinquantaine d’acteurs avec le metteur en scène, les scénographes, le compositeur, la trapéziste, la créatrice des lumières et les constructeurs des décors, véritables magiciens.

En terre et mer, avec des marins fantômes, un poisson volant, une sirène, un piano qui roule, des chants sous scaphandre et la vie intense du port ;

On découvre alors d’histoire d’un affrontement entre deux famille de classe sociales différentes. Habitués à travailler ensemble depuis des générations, malgré les drames en mer et les secrets bien gardés, « les forçats de la mer » continuent à ramener la pêche à bon port jusqu’au jour où une jeune femme, fille de marin, se lève et demande des explications…

Tarifs :

– 18 ans –> 7€00

Adultes –> 10€00

Réservation :

http://lesmagiciensdelanuit.fr/

06.74.92.80.00

+33 6 74 92 80 00 http://lesmagiciensdelanuit.fr/home/

dernière mise à jour : 2021-06-18 par