Mer, Soleil et Plage – Croq’ Vacances Centre Le Grain de Sel Palavas-les-Flots, dimanche 4 août 2024.

Mer, Soleil et Plage – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 4 – 10 août Centre Le Grain de Sel 599 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-04T08:00:00+02:00 – 2024-08-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-10T00:00:00+02:00 – 2024-08-10T19:00:00+02:00

Envie de soleil, de découverte et de baignades ?

Bienvenue dans notre colonie de vacances ensoleillée à Palavas-les-Flots, un paradis côtier où l’aventure et le divertissement se rencontrent dans un cadre idyllique ! Prépare-toi à vivre des moments palpitants en mer avec des activités nautiques excitantes. Glisse sur les vagues et ressens l’adrénaline en faisant de la bouée tractée, une expérience où tu seras secoué en riant aux éclats. Explore les eaux calmes et cristallines de la Méditerranée lors de séances de paddle et de kayak de mer, découvrant les merveilles sous-marines tout en admirant le paysage côtier. Lance-toi dans des défis amusants et stimulants avec nos olympiades sur la plage. Teste tes compétences, ta vitesse et ton esprit d’équipe à travers une série de jeux ludiques et compétitifs qui renforceront tes liens d’amitié tout en te garantissant des fous rires mémorables. Pars à l’aventure lors de jeux de piste qui t’emmèneront à la découverte de Palavas-les-Flots. Tu mettras tes compétences de détective à l’épreuve et tu résoudras des énigmes pour remporter le jeu.

En soirée, tu plongeras dans l’univers des soirées à thème et des veillées magiques. Des soirées animées sous les étoiles sont prévues au programme : détends-toi, amuse-toi et crée des souvenirs inoubliables avec tes nouveaux amis.

Tu admireras aussi un coucher de soleil à bord d’un catamaran géant en mer dans une ambiance musicale relaxante pour un moment de détente. Cette colonie de vacances à Palavas-les-Flots t’offre une expérience balnéaire exceptionnelle, combinant l’excitation des sports nautiques, la camaraderie des compétitions amicales et la magie des soirées à thème. Prépare-toi à vivre des journées remplies d’aventures et des nuits étoilées. Rejoins-nous pour un séjour inoubliable au bord de la mer Méditerranée !

Centre Le Grain de Sel 31 Avenue Saint-Maurice 34250 PALAVAS-LES-FLOTS Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

