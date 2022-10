Mer plastique – de Tidiani N’Diaye – Saison TU-Nantes TU-Nantes, 13 avril 2023, Nantes.

Représentations les 12 et 13 avril 2023 à 20h

Horaire : 20:00 21:00

6 € à 16 €

Danse. Le plastique est une matière invasive. Au Mali, il redessine les contours des rivières, se répand partout, crée des monts artificiels sur lesquels les enfants jouent. Il finit bien souvent brûlé dans des vapeurs toxiques qui infiltrent les poumons des gamins et des personnes qui explorent les décharges en quête de ressources de fortune. Véritable paysage artificiel et symbole de la mondialisation prédatrice, la matière plastique colonise les terres et les corps. Jusqu’à contaminer la danse du chorégraphe Tidiani N’Diaye, qui s’en empare pour la montrer, jusqu’à l’excès, parfois jusqu’à la sublimer. Sa pièce pour cinq danseurs et danseuses fait du plastique une matière mouvante et inquiétante, à même de transformer les êtres alentour. Le mouvement imprévisible du sac dans le vent, cette image récurrente où le plastique est maître de l’espace, Tidiani N’Diaye l’incorpore à sa danse. Ce chaos et cette liberté se confrontent aux danseurs et danseuses qui cohabitent avec force et courage avec cet étrange ballet chimique. Chorégraphie : Tidiani N’Diayeavec Eric Nebié, Kaïsha Irma Essiane, Souleymane Sanogo, Andréa SemoScénographie et costumes : Silvia Romanelli Public : à partir de 6 ans Durée : 1h

