Dans le cadre de Pierres en Lumières, l’ARV Saint Marcouf organise à 21 h le 21 mai 2022 une veillée pour les ukrainiens. « Mer noire » : Une animation tout en images et en musique proposée par Marie Hélène Fabra, artiste, conseillère municipale de Saint Marcouf du Rochy et vice-présidente de l’ARV Saint Marcouf. L’entrée est gratuite mais il est conseillée de réserver sa place et de venir avec des bougies pour participer à l’illumination de l’église.

