du lundi 16 août au vendredi 20 août

La Fédération des Œuvres Laïques , association complémentaire de l’École Publique, bénéficie de plus de 55 ans d’expérience dans l’accueil des enfants et décline son projet éducatif sur les bases suivantes : • Apprendre autrement, ailleurs • Découvrir l’environnement (entrer dans la dynamique du paysage, afin de mesurer les conséquences de nos actes) • Vivre ensemble : civilité, citoyenneté. La vie collective et quotidienne joue un rôle important dans la construction de l’enfant. Au cour de la semaien les jeunes pourront découvrir (entre autre): – Visite guidée de la réserve naturelle du Polder de Sébastopol – Séance de Catamaran – Sortie en mer sur un voilier – Visite de l’île

500

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. le fief du moulin barbâtre Barbâtre Vendée

2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T15:00:00

