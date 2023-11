Mer’Veilles nature – Festival photo à Mer Mer, 31 mai 2024, Mer.

Mer,Loir-et-Cher

Festival Mer’Veilles nature présente des expositions de photos nature à Mer. De grands noms de la photo animalière viendront présenter leur regard sur la planète et son environnement. Des conférences, des rencontres, des animations rythmeront le week-end..

Samedi 2024-05-31 09:00:00 fin : 2024-06-02 . .

Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Festival Mer’Veilles Nature presents nature photo exhibitions in Mer. Big names in wildlife photography will be on hand to present their view of the planet and its environment. Conferences, meetings and events will punctuate the weekend.

El Festival Mer’Veilles nature presenta exposiciones de fotografía de naturaleza en Mer. Algunos de los nombres más importantes de la fotografía de la vida salvaje estarán allí para presentar su visión del planeta y su entorno. Conferencias, encuentros y eventos jalonarán el fin de semana.

Festival Mer’Veilles nature präsentiert Naturfotoausstellungen in Mer. Große Namen der Tierfotografie werden ihren Blick auf den Planeten und seine Umwelt präsentieren. Konferenzen, Begegnungen und Animationen bestimmen den Rhythmus des Wochenendes.

