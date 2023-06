CLIP’ ART Mer et soleil Valras-Plage, 10 juillet 2023, Valras-Plage.

CLIP’ ART 10 juillet et 24 août Mer et soleil Montpellier (+30€), Paris (+180€), Toulouse (+65€), Lyon (+100€), Rennes (+200€), Accueil Sur Place (+0€), Clermont Ferrand (+140€), Bordeaux (+140€)

Artiste en puissance ou star de demain, les tendances commencent ici !

Tu es fan de chorégraphies et de vidéos, passionné du rythme, tu as le groove dans la peau, quel que soit ton niveau, viens partager ta passion de la danse.

A travers des ateliers mis en place tout au long du séjour avec l’animateur/trice artistique. Puise ton inspiration puis réfléchis à la conception de ton propre clip ! Tu participeras à toutes les étapes de création d’une vidéo (du story-board jusqu’au montage).

Ton but : perfectionner tes pas de danse, tes répliques de théâtre, ton chant…Tes talents artistiques seront également mis à l’épreuve pour la création des décors.

A la clé, plusieurs clips vidéo, et voir même un spectacle sous les feux des projecteurs !

Au choix d’autres activités pourront venir diversifier et compléter ton séjour : Visite de Carcassonne ou de l’étang de Thau, sortie à la journée parc aquatique Aqualand de Agde, une soirée au parc d’attraction de EUROPARK de Vias, shopping dans les rues de Valras, plage et baignades à volonté et des veillées en commun avec les autres jeunes du centre seront proposées par l’équipe d’animation.

Mer et soleil Les Orpellières, 34350 Valras-Plage Valras-Plage 34350 Les Tellines Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.vaceva.com »}, {« type »: « email », « value »: « info@vaceva.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T11:30:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-08-24T18:00:00+02:00 – 2023-08-24T18:30:00+02:00

Danse musique

VACANCES EVASION