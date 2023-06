Séjour à Valras « Sport et culture » mer et soleil Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’Évènement: Hérault

Valras-Plage Séjour à Valras « Sport et culture » mer et soleil Valras-Plage, 8 juillet 2023, Valras-Plage. Séjour à Valras « Sport et culture » 8 – 12 juillet mer et soleil Le séjour « Sport & Culture » aura lieu du 8 au 12 juillet 2023 au centre Mer et Soleil Les Orpellières, à Valras-Plage. Au cours de ce séjour, les enfants vont avoir l’opportunité de découvrir une nouvelle région de France, ainsi qu’un nouvel environnement. En combinant le sport et la culture, les enfants auront l’occasion de développer diverses compétences. Par le biais du sport, ils pourront apprendre à travailler en équipe, gérer leur temps, se fixer des objectifs et surmonter des défis. Les activités culturelles, quant à elles, favoriseront leur créativité, leur curiosité ainsi que leur sensibilité à la découverte de nouvelles choses. Les enfants auront la chance de séjourner au sein de la réserve naturelle des Orpellières, zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Ce sera l’occasion pour eux d’observer, et surtout, découvrir la faune et la flore locales. Ils auront également l’occasion de découvrir le patrimoine local de Valras, ainsi que sa vieille ville. Les enfants découvriront le fonctionnement des écluses et des péniches. Ils assisteront à une séance de cinéma immersif sur les écluses, et visiteront le musée de la Maquette. Le centre est également situé tout près de la mer : les enfants pourront donc découvrir l’environnement marin, et les baignades dans la mer. Tout au long du séjour, les enfants pourront pratiquer de nouvelles activités sportives comme l’accrobranche, le tir à l’arc, la pétanque, le molky, etc. De grands jeux seront également organisés sur la plage. Cette combinaison Sport & Culture permettra de travailler différentes compétences, notamment le respect mutuel, l’ouverture d’esprit, la coopération et la persévérance. Les objectifs de ce séjour sont multiples, et permettront de stimuler leur curiosité intellectuelle, tout en prenant du plaisir. Tous les matins, les enfants pratiqueront une activité physique. Les après-midis seront consacrés à des visites : vieille ville, sortie péniches dans les 9 écluses de Fonseranes, musée de la Maquette, etc. En fin d’après-midi, de grands jeux sur la plage seront organisés. Tous les soirs des veillées seront proposées : veillée musicale, veillée défis, veillée jeux de société, et découverte d’un marché nocturne et de ses produits locaux. Enfin, le séjour permettra de travailler plus en profondeur l’autonomie des enfants et le vivre ensemble. Ce sera l’occasion d’aborder des notions comme l’hygiène ou l’alimentation. Les enfants auront des rôles lors des temps collectifs afin de les responsabiliser. Ils apprendront à gérer leur chambre, leur sac ou encore leur tenue à adapter en fonction de la météo. Et évidemment, ils prendront le temps de s’amuser tous ensemble, et de profiter du cadre magnifique que leur offrira la localisation du séjour ! mer et soleil Les Orpellières, 34350 Valras-Plage Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « matthieusimonneau@machancemoiaussi.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

