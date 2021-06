Cenon-sur-Vienne Parc de Grand'Maison Cenon-sur-Vienne, Vienne Mer et merveilles Parc de Grand’Maison Cenon-sur-Vienne Catégories d’évènement: Cenon-sur-Vienne

Parc de Grand'Maison, le vendredi 16 juillet à 11:00

Une plongée au cœur d’histoires de vague, de poissons et autres coquillages pour petits matelots à partir de 3 ans.

Sur inscription

Parc de Grand'Maison Rue d'Alsace 86530 Cenon-sur-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T11:00:00 2021-07-16T12:00:00

