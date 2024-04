MER et ENVIRONNEMENT – 6/11 ans LA LONDE LES MAURES La Londe-les-Maures, samedi 27 juillet 2024.

MER et ENVIRONNEMENT – 6/11 ans Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 28 juillet – 3 août LA LONDE LES MAURES 555 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-28T00:00:00+02:00 – 2024-07-28T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-03T00:00:00+02:00 – 2024-08-03T23:59:00+02:00

Un séjour pour les passionnés d’activités nautiques et aquatiques !

Pars à la découverte des fonds marins, viens visiter la splendide île de Porquerolles et participe à la protection de l’environnement.

PROGRAMME :

ÎLE DE PORQUEROLLES : visite de l’île à la découverte d’une faune et flore protégées. Escapade dans le village et baignade ! (1 journée)

PÊCHE A PIED : avec une canne à pêche, une nasse ou une épuisette, tu seras incollable sur les différentes techniques de pêche ! (1 séance)

LAND’ART : découvre l’art sous toutes ses formes. Après une balade sur la plage, fabrique ta plus belle oeuvre avec les éléments de la nature ! (1 séance)

SNORKELING : traversée en bateau jusqu’au Parc National de Port Cros pour y découvrir les magnifiques fonds marins, avec palmes, masque et tuba. (1 séance)

BALADE A LA DÉCOUVERTE DES INSECTES : au départ du centre, pars avec un guide naturaliste découvrir tous les insectes qui se cachent dans la nature.

ATELIER DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT : ensemble nettoyons une plage pour donner une seconde vie aux objets trouvés. L’idée est de créer une sculpture pour faire une exposition de toutes les réalisations. (½ journée).

ACTIVITÉS TRADITIONNELLES : veillées, grands jeux, boum du dernier soir…

ACTIVITES SUR LE CENTRE : jeux sportifs, baignades, guitare, visite du port de La Londe, veillées, temps libres…

DOCUMENTS OBLIGATOIRES : attestation d’aptitude à la pratique d’activités aquatiques et nautiques + certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité snorkeling (palmes, masque, tuba)

Transport : pas de transport Odel ; les familles accompagnent et viennent chercher leur(s) enfant(s) en début et fin de séjour. En dehors des activités accessibles à pied, transfert en minibus ou bus.

Accompagnants 1 directeur + 1 animateur pour 10 à 12 enfants.

Hébergement : en chambres de 3 à 4 enfants avec salle de bain individuelle ou dans le village de bungalows toilés composés de 2 chambres de 4 lits, blocs sanitaires collectifs, douches et WC individuels à proximité.

LA LONDE LES MAURES La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0494925985 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ODEL.FR »}]

révision scolaire vacances apprenantes

odel