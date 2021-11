Saint-Cyr-en-Talmondais Bibliothèque de Saint-Cyr-en-Talmondais Saint-Cyr-en-Talmondais, Vendée Mer et aventures : à portée de mots Bibliothèque de Saint-Cyr-en-Talmondais Saint-Cyr-en-Talmondais Catégories d’évènement: Saint-Cyr-en-Talmondais

Vendée

Mer et aventures : à portée de mots Bibliothèque de Saint-Cyr-en-Talmondais, 22 janvier 2022, Saint-Cyr-en-Talmondais. Mer et aventures : à portée de mots

Bibliothèque de Saint-Cyr-en-Talmondais, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Des étendues glaciales de l’Arctique aux paysages torturés de la Terre de Feu, vous découvrirez les périples humains et musicaux de marins aventuriers au travers des extraits littéraires et musicaux. Deuxième partie de soirée animée par la chorale les Chants du Large (chants marins). Des étendues glaciales de l’Arctique aux paysages torturés de la Terre de Feu, vous découvrirez les périples humains et musicaux de marins aventuriers au travers des extraits littéraires et musicaux. Bibliothèque de Saint-Cyr-en-Talmondais 3 rue de la Tillauderie 85540 Saint-Cyr-en-Talmondais Saint-Cyr-en-Talmondais Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Cyr-en-Talmondais, Vendée Autres Lieu Bibliothèque de Saint-Cyr-en-Talmondais Adresse 3 rue de la Tillauderie 85540 Saint-Cyr-en-Talmondais Ville Saint-Cyr-en-Talmondais lieuville Bibliothèque de Saint-Cyr-en-Talmondais Saint-Cyr-en-Talmondais