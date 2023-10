Visite enseignants – Exposition Viviane Sassen – PHOSPHOR, Art & Fashion MEP – Maison européenne de la Photographie Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Visite enseignants – Exposition Viviane Sassen – PHOSPHOR, Art & Fashion 19 octobre et 8 novembre MEP – Maison européenne de la Photographie Visite gratuite (sur présentation du Pass Éducation ou d’un justificatif de la structure) | Nombre de participants : 30 maximum | Durée de la visite : 2h

Du 18 octobre 2023 au 11 février 2024, la MEP expose le travail de l’artiste néerlandaise Viviane Sassen dans sa première exposition rétrospective en France. L’exposition PHOSPHOR, Art & Fashion réunit plus de 200 créations et retrace 30 ans de production d’une œuvre protéiforme où la photographie côtoie le collage, la peinture et la vidéo. Déployée sur les deux principaux niveaux de la MEP, l’exposition réunit ses séries iconiques, parmi lesquelles « Umbra », « Parasomnia », « Flamboya » ou « Roxane », ses archives inédites, ses œuvres aux techniques mixtes ainsi qu’une sélection de ses photographies de mode. L’exposition ambitionne d’éclairer le processus créatif de Viviane Sassen en suivant deux grands axes : la recherche constante de renouvellement des formes photographiques et l’importance de la sphère intime dans son œuvre. Pour l’artiste, la photographie n’est pas une simple surface mais un lieu ouvert où elle fait cohabiter ses rêves, ses désirs et ses craintes avec la réalité tangible du monde.

Prochaines visites préparatoires destinées aux enseignant·es, animateur·rices et relais du champ social et du handicap :

Jeudi 19 octobre 2023 – 18h30-20h30

Mercredi 8 novembre 2023 – 14h30-16h30

Réservation par mail obligatoire (reservation@mep-fr.org) en précisant la date choisie, votre nom et prénom, votre établissement et la discipline enseignée.

La MEP, Maison Européenne de la Photographie consacre un espace de son site dédié aux enseignants qui peuvent y trouver des ressources et des propositions en lien avec la programmation annuelle : inscription aux visites préparatoires, visites libres ou commentées pour les classes, accès à la bibliothèque, accompagnement de PEAC.

Eudocimus Ruber, de la série « Of Mud and Lotus », 2017

© Viviane Sassen et Stevenson (Johannesburg / Cape Town / Amsterdam)