Visite enseignants – expositions Rineke Dijkstra et Maya Rochat à la MEP 14 juin et 7 septembre MEP – Maison européenne de la Photographie Visite gratuite (sur présentation du Pass Éducation ou d’un justificatif de la structure)

Nombre de participants : 30 maximum

Durée de la visite : 1h30

Les prochaines visites préparatoires auront lieu le mercredi 14.06.2023 à 14h30 et le jeudi 07.09.2023 à 18h30 et permettront aux enseignants, animateurs et relais du champ social et du handicap de découvrir les deux expositions de la saison.

Du 7 juin au 1er octobre 2023, au sein des Galeries, la MEP expose le travail de deux grandes artistes. L’artiste néerlandaise Rineke Dijkstra expose avec I See You quatre de ses plus importantes installations vidéo. Les questions liées à l’identité, au passage du temps et à l’intimité, particulièrement centrales au moment de l’enfance et de l’adolescence, sont au cœur de ses œuvres. L’exposition Poetry of the Earth de Maya Rochat, retrace le parcours artistique transdisciplinaire de l’artiste suisse sur plus de dix ans. Inspirée par la nature et ses différentes formes et échelles, Maya Rochat engage une réflexion poétique sur la beauté du monde environnant, sa matière et sa transformation.

Réservation par mail obligatoire (reservation@mep-fr.org) en précisant obligatoirement la date choisie, votre nom et prénom, votre établissement et la discipline enseignée.

MEP – Maison européenne de la Photographie 5/7 rue de Fourcy Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France reservation@mep-fr.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T14:30:00+02:00 – 2023-06-14T16:00:00+02:00

2023-09-07T18:30:00+02:00 – 2023-09-07T20:00:00+02:00

photographie

Image de Anna, The Gymschool, 2014

© Rineke Dijkstra – Courtesy de l’artiste et Marian Goodman Gallery, Paris et New York.

Maya Rochat, A Rock is a River (Meta Tree), 2017

Courtesy de l’artiste.