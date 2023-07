Mini-camp Danse et DJing MEP La Verrière Catégories d’Évènement: La Verrière

Yvelines Mini-camp Danse et DJing MEP La Verrière, 26 juillet 2023, La Verrière. Mini-camp Danse et DJing 26 – 28 juillet MEP INSCRIPTIONS GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE A PARTIR DU LUNDI 26 JUIN AU SERVICE ANIMATION DE LA MAIRIE Mini-camp Danse et DJing : Une initiation ludique à la relation qu’entretiennent les danses hip-hop avec d’autres pratiques. Ici danse hip-hop et DJing (techniques du DJ) – destiné aux jeunes collégiens et lycéens sous forme de stage (12h – 2 intervenants)

Intervenants : Iffra Dia, danseur-chorégraphe et François Kaléka, DJ MEP 40 Av. du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France 06 69 11 87 61 https://www.ville-laverriere.com/services-et-demarches/jeunesse/le-club-ados [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 13 76 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T14:00:00+02:00 – 2023-07-26T17:00:00+02:00

