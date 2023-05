Randonnée gourmande Méobecq Catégories d’Évènement: Indre

Méobecq Randonnée gourmande, 10 juin 2023, Méobecq. Méobecq,Indre Familles rurales propose une randonnée ponctuée d’arrêts dégustation..

Samedi 2023-06-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-10 . 17 EUR. Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire



Familles rurales proposes a hike punctuated with tasting stops. Familles rurales propone un paseo salpicado de paradas de degustación. Familles rurales bietet eine Wanderung mit Verkostungsstopps an.

