Villiers-sous-Mortagne Orne Villiers-sous-Mortagne Du mercredi 16 au dimanche 20 mars, les restaurateurs du Pays de Mortagne au Perche s’associent au charcutiers du territoire pour fêter le boudin noir ! Restaurant Le Vieux Four – Villiers-sous-Mortagne Mercredi 16 mars – midi uniquement – 14 € / personne – Plat spécial Foire au Boudin

Burger au boudin noir : boudin noir, oignons rouges et lard, fromage frais, pomme fruit, roquette sauce curry, frites de légumes.

D’autres plats sont aussi proposés ce même jour Jeudi 17 mars- midi uniquement – 14 € / personne – Plat spécial Foire au Boudin

Croque-madame revisité au boudin noir, salade verte et poêlée de champignons, frites maison

D’autres plats sont aussi proposés ce même jour. Vendredi 18 mars – midi uniquement – 14 € / personne – Plat spécial Foire au Boudin

Galette de sarrasin au boudin noir grillé : pommes golden rôties, compotées d’oignons, tartare de courgettes, crème camembert, surine poêlée.

D’autres plats sont aussi proposés ce même jour. Samedi 19 et dimanche 20 mars – 28 € / personne – Menu spécial Foire au Boudin

Cromesquis de boudin noir sur pastrami de bœuf, crémeux de patates douces, beurre, poire au miel, glace betterave balsamique

ou

Déclinaison iodé au boudin noir, laitue de mer, fleur de bourrache sauce chimichurri

&

Médaillon de filet de canard farci au boudin noir sauce Rossini, chips de boudin blanc

ou

Duo de langoustines juste saisies et cuisses de grenouilles rôties, risotto de potimarron, sauce de boudin noir aux algues marines.

Plats servis avec leurs légumes

&

Saint Honoré vanille, gelée de citron

ou

Mirliton à l’ananas caramélisé, glace pinacolada sur crumble cacao. Possibilité de commander les plats et menus à emporter – à retirer sur rendez-vous.

