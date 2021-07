Versailles Centre de musique baroque de Versailles Versailles, Yvelines Menus-Plaisirs d’été Centre de musique baroque de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Menus-Plaisirs d’été Centre de musique baroque de Versailles, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Versailles. Menus-Plaisirs d’été

du samedi 10 juillet au mercredi 14 juillet à Centre de musique baroque de Versailles

C’est la panique à l’hôtel des Menus-Plaisirs, la fabrique des spectacles du château de Versailles ! Tout est en retard pour le prochain spectacle et Monsieur Papillon de La Ferté, l’intendant, a besoin de renforts pour préparer costumes, décors, chorégraphies, chœurs et mise en scène… Le Centre de musique baroque de Versailles vous propose une expérience immersive, participative, culturelle et artistique dans les coulisses du spectacle baroque. Participez à deux ateliers qui vous feront entrer dans la fabrication de la magie du spectacle (décors, costumes, théâtre, chant ou danse) puis assistez à un spectacle mêlant musique, chant, théâtre, escrime et danse, dans la Cour Haute des Menus-Plaisirs, lieu historique de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Une demi-journée inoubliable ! ☀

Sur réservation

Entrez dans les coulisses du spectacle baroque ! Centre de musique baroque de Versailles 22 Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T09:30:00 2021-07-10T12:30:00;2021-07-10T14:30:00 2021-07-10T17:30:00;2021-07-11T09:30:00 2021-07-11T12:30:00;2021-07-11T14:30:00 2021-07-11T17:30:00;2021-07-14T09:30:00 2021-07-14T12:30:00;2021-07-14T14:30:00 2021-07-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre de musique baroque de Versailles Adresse 22 Avenue de Paris, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Centre de musique baroque de Versailles Versailles