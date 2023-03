Au coeur de l’atelier Menuiserie ébénisterie Séguié, 1 avril 2023, Montner.

Pour la 17è fois, l’atelier sera ouvert avec la présentation dans la catégorie de l’art de l’incrustation dans le bois.

Les bois rares ou classiques seront à découvrir ainsi que la pomme de pin. Les tranches de pomme de pin sont véritables et sans résine. En plus, il y aura des démonstrations et une partie sera une exposition d’outils anciens.

Deux jours pour découvrir une spécialité de l’ébénisterie, du savoir avec l’histoire et pourquoi pas des surprises.

Plus d’informations sur le blog https://aucoeurdelatelier.over-blog.com/ ou les réseaux sociaux de la menuiserie https://www.facebook.com/christian.seguie/ ou encore plus classiquement pour le téléphone au 0468290163

Menuiserie ébénisterie Séguié 10 impasse du muguet 66720 Montner Montner 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

menuiserie ébénisterie

Christian Séguié