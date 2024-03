MENU SPÉCIAL PÂQUES AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier, dimanche 31 mars 2024.

Le Dimanche 31 mars et le Lundi 1er avril midi, rejoignez-nous pour fêter Pâques au Domaine du Grand Puy, avec un menu pascal concocté pour l’occasion !

Venez savourer un déjeuner de saison, préparé par notre talentueuse équipe, composé de plats savoureux et de délices printaniers. De l’entrée au dessert, nous vous promettons une expérience gourmet inoubliable.

Réservez dès maintenant votre table pour une journée de convivialité et de délices partagés en famille ou entre amis.

MENU DE PÂQUES

Entrée

Botte d’asperges vertes de Pays au foie gras de canard des landes, vinaigrette printanière aux noix et tapenade de truffe

ou

Fantaisie marine de poulpes et filets de rouget en escabèche aux fèves et graines de quinoa, œuf Bio coulant en croûte d’herbes fraîches

Plat

Dos de maigre Méditerranéen rôti au beurre à l’ail des ours,Risotto de céréales aux chipirons et Guanciale

ou

Déclinaison autour de l’agneau Pascal (FR, EU, NZ)

Côtelette marinée et grillée à l’ail noir, Parmentier d’épaule confite au romarin, Ballotin de gigot laqué au jus acidulé

Dessert

Planche de fromages affinés de nos régions et confiture de cerise :Tomme pur brebis de l’Aveyron, St nectaire fermier, cabécou de chèvre

ou

Entremet croustillant au chocolat noir, coulis vanillé aux pistaches grillées, sorbet clémentine Corse

ou

Charlotte aux fraises Cléry de Pays, biscuits à la cuillère, crème mascarpone et quenelle de sorbet yuzu et citron vert

Menu 55 € / par personne

Réservation sur https://domainedugrandpuy.fr/

ou 0411282230 ou grandpuy.contact@cdm34.org

Nombre de places limités.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-04-01

411 Rue du Mas Nouguier

Proche Rond Point du Grand M

Montpellier 34070 Hérault Occitanie grandpuy.contact@cdm34.org

