Saint-Langis-lès-Mortagne Orne Saint-Langis-lès-Mortagne Du mercredi 16 au dimanche 20 mars, les restaurateurs du Pays de Mortagne au Perche s’associent au charcutiers du territoire pour fêter le boudin noir ! Restaurant Les Pieds dans l’Eau – Saint-Langis-lès-Mortagne

Suggestions autour du boudin noir pouvant être inclues dans les menus actuellement proposés.

Plats spécial Foire au Boudin Rouleau de printemps boudin noir et Granny Smith (9 € à la carte)

