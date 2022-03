Menu spécial Foire au Boudin – Restaurant Le Montligeon La Chapelle-Montligeon La Chapelle-Montligeon Catégories d’évènement: La Chapelle-Montligeon

Orne

Menu spécial Foire au Boudin – Restaurant Le Montligeon Hôtel-Restaurant Le Montligeon 14, rue Principale La Chapelle-Montligeon

2022-03-16 – 2022-03-20

La Chapelle-Montligeon Orne La Chapelle-Montligeon Du mercredi 16 au dimanche 20 mars, les restaurateurs du Pays de Mortagne au Perche s’associent au charcutiers du territoire pour fêter le boudin noir ! Restaurant Le Montligeon – La Chapelle-Montligeon

Menu spécial foire au boudin – 27 € / personne sur place – 22 € / personne à emporter Ravioles de boudin noir et consommé de volaille à la pomme (7 € / personne à emporter – 9 € / personne sur place)

Pintade saveur du Perche (13 € / personne à emporter – 15 € / personne sur place)

Choc’boudin coque citron – Concours International du Meilleur Boudin Noir 2018 – créatif sucré – Palme d’Or du Grill d’Or (3 € / personne à emporter – 5 € / personne sur place) Réservations conseillées. Du mercredi 16 au dimanche 20 mars, les restaurateurs du Pays de Mortagne au Perche s’associent au charcutiers du territoire pour fêter le boudin noir ! Restaurant Le Montligeon – La Chapelle-Montligeon

