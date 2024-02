Menu spécial fête des grands-mères Place du Fort Le Temple-sur-Lot, dimanche 3 mars 2024.

Menu spécial fête des grands-mères Place du Fort Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Flûte de Champagne et canapés, œuf cocotte sauce cèpes ou terrine de foie gras de canard mi-cuit et chutney de figues, mignon de veau aux morilles et confit d’échalotes ou nage de lotte à l’ancienne et légumes croquants, sorbet sans alcool, aumônière à la truffe, tartelette tatin ou crème brulée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Place du Fort Les rives du Plantié

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

