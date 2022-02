Menu Saint Valentin | Restaurant les Marronniers Lanquais Lanquais Catégories d’évènement: Dordogne

Menu Saint Valentin | Restaurant les Marronniers Lanquais
14 février 2022

Envie de passer un agréable moment pour la Saint Valentin ? Le restaurant les Marronniers vous a concocté un menu spécial : avec au choix en entrée : foie gras de canard ou gambas flambées au pastis. Plat : filet de boeuf sauce morilles ou roulé de filet de sole tropicale et ses légumes. En dessert au choix verrine de citron meringuée et spéculos ou mi-cuit au chocolat. Tarif 35€ par personne.

