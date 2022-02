Menu Saint Valentin | Restaurant Au Lieurac Liorac-sur-Louyre Liorac-sur-Louyre Catégories d’évènement: Dordogne

Liorac-sur-Louyre

Menu Saint Valentin | Restaurant Au Lieurac Liorac-sur-Louyre, 14 février 2022, Liorac-sur-Louyre. Menu Saint Valentin | Restaurant Au Lieurac Restarant au Lieurac Le Bourg Liorac-sur-Louyre

2022-02-14 – 2022-02-14 Restarant au Lieurac Le Bourg

Liorac-sur-Louyre Dordogne Liorac-sur-Louyre Venez passer un moment agréable pour la Saint Valentin au Lieurac. au menu cocktail de l’amour, crémant d’Alsace, grenadine et citron. Verrine d’avocat crevettes, feuillantine comtoise, timbale de légumes. Panacotta et son coulis de fraise. Menu à 19€95 Venez passer un moment agréable pour la Saint Valentin au Lieurac. au menu cocktail de l’amour, crémant d’Alsace, grenadine et citron. Verrine d’avocat crevettes, feuillantine comtoise, timbale de légumes. Panacotta et son coulis de fraise. Menu à 19€95 +33 6 65 35 53 91 Venez passer un moment agréable pour la Saint Valentin au Lieurac. au menu cocktail de l’amour, crémant d’Alsace, grenadine et citron. Verrine d’avocat crevettes, feuillantine comtoise, timbale de légumes. Panacotta et son coulis de fraise. Menu à 19€95 AU LIEURAC

Restarant au Lieurac Le Bourg Liorac-sur-Louyre

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Liorac-sur-Louyre Autres Lieu Liorac-sur-Louyre Adresse Restarant au Lieurac Le Bourg Ville Liorac-sur-Louyre lieuville Restarant au Lieurac Le Bourg Liorac-sur-Louyre Departement Dordogne

Liorac-sur-Louyre Liorac-sur-Louyre Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/liorac-sur-louyre/

Menu Saint Valentin | Restaurant Au Lieurac Liorac-sur-Louyre 2022-02-14 was last modified: by Menu Saint Valentin | Restaurant Au Lieurac Liorac-sur-Louyre Liorac-sur-Louyre 14 février 2022 Dordogne Liorac-sur-Louyre

Liorac-sur-Louyre Dordogne