2022-02-12 – 2022-02-14

Villiers-sous-Mortagne Orne Villiers-sous-Mortagne Menu à 49 € tout compris

Réservation jusqu’au mercredi 9 février, selon les disponibilités Le samedi 12, midi & soir

Le dimanche 13, le midi

Le lundi 14, midi & soir Cocktail Maison 3 petits fours par personne *** Mise en bouche Velouté de choux fleur – rillettes de haddock *** Entrée

Cœur de la mer Saumon mi-cuit à la poudre de pistache – lotte au safran

Saint-Jacques, perles de yuzu

Crémeux de Bouillabaisse – beurre blanc

Servi avec son verre de vin blanc *** Plat

Duo de médaillons Veau & magret de canard façon Rossini

Jus corsé aphrodisiaque au foie gras

Gaufre de pomme de terre – flan de cresson – salsifis rôtis *** Fromage

Trilogie Macaron roquefort – camembert – chèvre

Sur nid de mesclun

Vin rouge servi à la viande & fromage *** Dessert » tout en Amour » Compote exotique

Coque chocolat – Ganache montée chocolat

Biscuit croustillant

Coulis fruits rouges tiède

Coupe de champagne Menu à emporter à 35 € 4 petits fours salés Entrée : Cœur de la mer Saumon mi-cuit à la poudre de pistache – lotte au safran

Saint-Jacques perles de yuzu

Crémeux de Bouillabaisse – beurre blanc *** Plat

Duo de médaillon de veau Magret de canard façon Rossini

Jus corsé aphrodisiaque au foie gras

Gaufre de pomme de terre – flan de cresson – salsifis rôtis *** Fromage

Trilogie Macaron roquefort – camembert – chèvre

Nid de mesclun *** Dessert tout en Amour… Compote exotique

Coque chocolat – Ganache montée chocolat

Biscuit croustillant

Coulis fruits rouges tiède

