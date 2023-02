Menu Saint-Valentin | Le Relais Saint-Sauveur Le Relais Saint-Sauveur, 14 février 2023, Saint-Sauveur Saint-Sauveur.

2023-02-14 – 2023-02-14

EUR 59 59 Le Relais Saint-Sauveur vous propose son menu spécial Saint-Valentin :

Soupe Champéroise et ses amuse bouches : velouté de champignon et noix de muscade, écume et lard, mousse de foie gras et pommes osmosée

Dame de Compostelle et sa parure de betteraves et noisettes : noix de saint jacques juste snackée, panure de noisettes et lard,caramel de betterave, chips de betterave, mousseline de céleri anisée

ou

Foie Gras Rougier maison en deux façons : au poivre de Sapin avec inclusion de pommes granny osmosées, chips de pommes et pains aux figues

Marmite du Pêcheur, ses légumes de saison et son coulis de Piquillos

ou

Souris d’agneau en cuisson lente, pomme de terreau four, chips de vitelotte et petits légumes

Sélection de fromages affinés

Bavarois Red Velvet, chocolat blanc, spéculoos

Café malongo / thé / infusion

+33 5 53 22 16 50

