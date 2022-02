Menu Saint Valentin – Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon Saint-Méard-de-Gurçon Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Méard-de-Gurçon

Menu Saint Valentin – Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon, 12 février 2022, Saint-Méard-de-Gurçon. Menu Saint Valentin – Le Pressoir Le Pressoir 20 Rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon

2022-02-12 – 2022-02-14 Le Pressoir 20 Rue de Montpon

Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne Saint-Méard-de-Gurçon EUR 52 52 Le Restaurant Le Pressoir vous propose son menu pour la saint Valentin. Menu : Coupe de Champagne accompagnée de Canapés Palette de gourmandises autour du Foie gras ( Terrine, crème brulée au piments d’Espelette et Pomme d’amour sur un pain d’épices à l’orange) Saint Jacques, Velouté d’Endives au gingembre et Rillons Suprême de pintade à basse température, Cannelloni de Légumes aux pleurottes, Jus réduit aux Morilles Aumonière de Sainte Maure aux Fruits Secs Délice de Chocolat à la Fleur de Sel et Fruits de Saison, Salpicon d’Ananas au Citron Vert Menu proposé pour le lundi midi et soir.

Possibilité également pour le week-end du 12 et 13 février sur réservation. Le Restaurant Le Pressoir vous propose son menu pour la saint Valentin. Menu : Coupe de Champagne accompagnée de Canapés Palette de gourmandises autour du Foie gras ( Terrine, crème brulée au piments d’Espelette et Pomme d’amour sur un pain d’épices à l’orange) Saint Jacques, Velouté d’Endives au gingembre et Rillons Suprême de pintade à basse température, Cannelloni de Légumes aux pleurottes, Jus réduit aux Morilles Aumonière de Sainte Maure aux Fruits Secs Délice de Chocolat à la Fleur de Sel et Fruits de Saison, Salpicon d’Ananas au Citron Vert Menu proposé pour le lundi midi et soir.

Possibilité également pour le week-end du 12 et 13 février sur réservation. +33 5 53 80 56 70 Le Restaurant Le Pressoir vous propose son menu pour la saint Valentin. Menu : Coupe de Champagne accompagnée de Canapés Palette de gourmandises autour du Foie gras ( Terrine, crème brulée au piments d’Espelette et Pomme d’amour sur un pain d’épices à l’orange) Saint Jacques, Velouté d’Endives au gingembre et Rillons Suprême de pintade à basse température, Cannelloni de Légumes aux pleurottes, Jus réduit aux Morilles Aumonière de Sainte Maure aux Fruits Secs Délice de Chocolat à la Fleur de Sel et Fruits de Saison, Salpicon d’Ananas au Citron Vert Menu proposé pour le lundi midi et soir.

Possibilité également pour le week-end du 12 et 13 février sur réservation. ©pixabay

Le Pressoir 20 Rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Méard-de-Gurçon Autres Lieu Saint-Méard-de-Gurçon Adresse Le Pressoir 20 Rue de Montpon Ville Saint-Méard-de-Gurçon lieuville Le Pressoir 20 Rue de Montpon Saint-Méard-de-Gurçon Departement Dordogne

Saint-Méard-de-Gurçon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-meard-de-gurcon/

Menu Saint Valentin – Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon 2022-02-12 was last modified: by Menu Saint Valentin – Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon Saint-Méard-de-Gurçon 12 février 2022 Dordogne Saint-Méard-de-Gurçon

Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne