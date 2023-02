Menu Saint-Valentin | Le Pressoir Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon Saint-Méard-de-Gurçon Catégories d’Évènement: Dordogne

Menu Saint-Valentin | Le Pressoir Le Pressoir, 10 février 2023, Saint-Méard-de-Gurçon Saint-Méard-de-Gurçon. Menu Saint-Valentin | Le Pressoir 20 Rue de Montpon Le Pressoir Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne Le Pressoir 20 Rue de Montpon

2023-02-10 19:00:00 – 2023-02-14

Le restaurant Le Pressoir vous propose pour la Saint Valentin un menu spécial pour le soir : Coupe de Champagne accompagnée de Canapés Ballotine de Foie gras mi-cuit, Chutney Ananas / Mangue, Cœur en Pain d'épices à l'Orange confite Velouté de Saint Jacques, Caviar de Montpon, Langoustines justes saisies Suprême de Pintade aux Morilles, Galette de Pommes de Terre au Comté, Jus au Vin Jaune Entremet des Amoureux à partager : Cœur coulant Chocolat noir et Caramel beurre salé

+33 5 53 80 56 78

