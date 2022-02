Menu Saint-Valentin – Le Montligeon La Chapelle-Montligeon, 13 février 2022, La Chapelle-Montligeon.

Menu Saint-Valentin – Le Montligeon La Chapelle-Montligeon

2022-02-13 – 2022-02-14

La Chapelle-Montligeon Orne La Chapelle-Montligeon

Dimanche 13 février au dîner et lundi 14 février au déjeuner et dîner

Sur réservation

Formule Cupidon à 40 €

Dieu romain de l’amour

***

Cocktail des amoureux

Et mise en bouche

***

La chair de crabe sur un lit de lentillons du Perche

et son crémeux de betteraves

ou Foie gras de canard maison

***

Le médaillon de veau

Et son jus de veau réduit au Porto

***

Craquant pralin au chocolat et framboises

Formule Hathor à 55 €

Déesse égyptienne de la joie et l’amour

Avec accord mets et vin

***

Cocktail des amoureux

Et mise en bouche

***

La chair de crabe sur un lit de lentillons du Perche

et crémeux de betteraves

ou Foie gras de canard maison

***

Le médaillon de veau

Et son jus de veau réduit au Porto

Craquant pralin au chocolat et framboises

Formule Aphrodite

Déesse grecque de la beauté et l’amour

Avec accord mets et vin

1 nuit en chambre standard et petit déjeuner

***

Cocktail des amoureux

Et mise en bouche

***

La chair de crabe sur un lit de lentillons du Perche

et crémeux de betteraves

ou Foie gras de canard maison

***

Le médaillon de veau

Et son jus de veau réduit au Porto

***

Craquant de pralin au chocolat et framboises

***

Coffret duo à 190 €, prix pour 2 personnes en chambre standard, 15 € supplémentaire pour la chambre charme

…

La Chapelle-Montligeon

