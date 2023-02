Menu Saint-Valentin | L’Authentik L’Authentik Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Le restaurant l'Authentik vous propose son menu spécial St Valentin pour le soir : Trio d'amuses bouche : tartelette betterave oignons / cake saumon citron / croque cheddar chorizo Saumon Gravelax , herbes fraîches, agrumes, framboises Foie gras, gelée passion , condiment mangue , passion, oignon rouge Filet de boeuf , mille feuille de pommes de terre , syphon oignon, échalottes rôties et jus de viande Fromage : fine tartelette croustillante, glace cabécou, syphon cabécou , gelée miel et épices douces Dessert : baba au rhum , gelée de poivre et framboise , chantilly

