Menu Saint-Valentin – L’Atelier n°9 Mortagne-au-Perche, 14 février 2022, Mortagne-au-Perche.

Menu Saint-Valentin – L’Atelier n°9 Mortagne-au-Perche

2022-02-14 – 2022-02-14

Mortagne-au-Perche Orne

Romantique et glamour

Dans un décor boisé / floral et musical

Menu à 42 €

Réservation avant le 10 février

Le préliminaire

Nage de Morilles et Lard épicé

***

La délectation

Choux-coleslaw et saumon fumé

Crème citronnée à l’Aneth et ses graines de pavots

Œufs de truite et Hareng

***

La dégustation

Dos de cabillaud rôti sur peau et ses petits légumes colorés

Sauce au lait de coco, curcuma et curry noir

***

L’orgasme

Carpaccio d’Ananas victoria à la vanille bourbon

Glace chocolat blanc et cigarette au chocolat noir

+33 2 50 77 51 09

Mortagne-au-Perche

