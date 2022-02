Menu Saint-Valentin – La Brasserie Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Menu Saint-Valentin – La Brasserie Mortagne-au-Perche, 12 février 2022, Mortagne-au-Perche. Menu Saint-Valentin – La Brasserie Mortagne-au-Perche

2022-02-12 – 2022-02-14

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche Menu servi le samedi 12, le dimanche 13 et le lundi 14 au dîner

Menu à 32 € Mise en bouche Tartare de Saint-Jacques et Saint-Pierre au Mascarpone, Sur Son Crumble

ou

Craquant de Foie Gras Aux Fruits Secs et Mélanges de Graines, Toast

Brioché *** Pavé de Veau Fermier, Sauce au Marsala

Compotée Tomates et Aubergines

Crumble au Parmesan, Madeleine de Pomme de Terre *** Sphère Chocolat, Mousse Légère Caramel Noisette

Tartare de Fraises et Meringues Menu servi le samedi 12, le dimanche 13 et le lundi 14 au dîner

Menu à 32 € Mise en bouche Tartare de Saint-Jacques et Saint-Pierre au Mascarpone, Sur Son Crumble

… brasserie.la@sfr.fr +33 2 33 25 14 77 Menu servi le samedi 12, le dimanche 13 et le lundi 14 au dîner

Menu à 32 € Mise en bouche Tartare de Saint-Jacques et Saint-Pierre au Mascarpone, Sur Son Crumble

ou

Craquant de Foie Gras Aux Fruits Secs et Mélanges de Graines, Toast

Brioché *** Pavé de Veau Fermier, Sauce au Marsala

Compotée Tomates et Aubergines

Crumble au Parmesan, Madeleine de Pomme de Terre *** Sphère Chocolat, Mousse Légère Caramel Noisette

Tartare de Fraises et Meringues Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Ville Mortagne-au-Perche lieuville Mortagne-au-Perche Departement Orne

Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortagne-au-perche/

Menu Saint-Valentin – La Brasserie Mortagne-au-Perche 2022-02-12 was last modified: by Menu Saint-Valentin – La Brasserie Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 12 février 2022 Mortagne-au-Perche Orne

Mortagne-au-Perche Orne