Menu Saint-Valentin de l'Auberge de la Croix Blanche, 14 février 2023, Marcilly-en-Villette

Loiret Marcilly-en-Villette 55 EUR 55 À l’occasion de la Saint-Valentin, l’Auberge de la Croix Blanche ouvre exceptionnellement ses portes le 14 février 2023 et vous propose un menu spécial Saint-Valentin.

De quoi ravir les papilles des amoureux! Venez savourer un dîner à deux aux Portes de Sologne en réservant auprès du restaurant! L’Auberge de la Croix Blanche de Marcilly-en-Villette, aux portes de Sologne, propose un menu saint-valentin. Profitez d’un moment savoureux en amoureux. reservation@aubergedelacroixblanche.fr +33 2 38 47 14 89 Auberge de la Croix Blanche

