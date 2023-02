Menu Saint-Valentin Chez Olivier La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret

Menu Saint-Valentin Chez Olivier, 14 février 2023, La Ferté-Saint-Aubin . Menu Saint-Valentin Chez Olivier 37 Rue du Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret

2023-02-14 – 2023-02-14 La Ferté-Saint-Aubin

Loiret Le Restaurant Olivier de La Ferté-Saint-Aubin, aux Portes de Sologne, vous propose à l’occasion de la Saint-Valentin une « formule » spéciale !

Venez passer un moment en amoureux dans un cadre authentique, il vous attend ! Le Restaurant Olivier de La Ferté-Saint-Aubin, aux Portes de Sologne, vous propose à l’occasion de la Saint-Valentin une « formule » spéciale!

Venez passer un moment en amoureux dans un cadre authentique, il vous attend ! +33 2 38 47 54 51 Olivier

La Ferté-Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin, Loiret Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse 37 Rue du Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret Ville La Ferté-Saint-Aubin lieuville La Ferté-Saint-Aubin Departement Loiret

La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-saint-aubin/

Menu Saint-Valentin Chez Olivier 2023-02-14 was last modified: by Menu Saint-Valentin Chez Olivier La Ferté-Saint-Aubin 14 février 2023 37 Rue du Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret La Ferté-Saint-Aubin Loiret

La Ferté-Saint-Aubin Loiret