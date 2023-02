Menu Saint-Valentin chez Fred, 14 février 2023, Podensac Podensac.

Menu Saint-Valentin chez Fred

22 Place Gambetta Podensac Gironde

2023-02-14 – 2023-02-14

EUR 42.9 Menu Saint Valentin Chez Fred.

Entrées au choix

C e v i c h e d e d o r a d e a u x a g r u m e s

o u

S u s h is f i g u e s e t m a g r e t s é c h é

Plats au choix

F i l e t d e b o e u f v b f e t s a s a u c e a u f o i e g r a s

o u

B r o c h e t t e d e G a m b a s e t S a i n t – J a c q u e s s u r s o n ris o t t o a u x c è p e s

Desserts

A ssi e t t e d e fr o m a g es

+

F a r a n d o l e d e d e ss e rts à p a rt a g e r

+33 5 56 27 09 07 Chez Fred

Chez Fred

