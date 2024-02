Menu Saint Valentin aux chandelles place de la halle Lévignac-de-Guyenne, mercredi 14 février 2024.

Menu Saint Valentin aux chandelles place de la halle Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Le bistrot chez Maire vous propose une menu Saint Valentin aux chandelles avec

– Cocktail et ses amuses bouches .

– Eclair mousse canard et magret séché.

-Filet de volaille poché aux herbes sauce suprême, tian patates douces.

-Salade et fromage.

-Duo dôme panna cotta cerises amarena et douceur tout chocolat.

Uniquement sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:00:00

fin : 2024-02-14

place de la halle Place de la Halle

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Menu Saint Valentin aux chandelles Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2024-02-02 par OT du Pays de Duras CDT47