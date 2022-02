Menu Saint Valentin | Auberge de Biron Biron, 14 février 2022, Biron.

Envie de passer une agréable soirée de la Saint Valentin ? L’auberge du château de Biron vous a concocté un menu spécial : Ravioles d gambas et bouillon thaï, la Saint Jacques au foie gras, écume de cèpes, moelleux de veau aux morilles, écrasé de tarbais, ail confit et pesto noir. Les fromages de Marie. Le chocolat noir, le blanc et la noisette. Uniquement sur réservation. Tarif 39€/personne.

+33 5 53 63 13 33

Auberge de Biron

