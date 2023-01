Menu Saint Valentin au restaurant La Grange Saint Sernin Saint-Sernin, 14 février 2023, Saint-Sernin Saint-Sernin.

Menu Saint Valentin au restaurant La Grange Saint Sernin

Au Bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne

2023-02-14 – 2023-02-14

Saint-Sernin

Lot-et-Garonne

Saint-Sernin

EUR 32 32 Menu St Valentin à La Grange :

– Cocktail surprise et ses Mignardises

– Potage de saison

– Feuilleté de Gambas sauce crustacés

– Pièce de bœuf sauce Foie gras et pommes Sarladaise

– Salade et fromage

– Duo de dessert

Pensez à réserver

Menu St Valentin à La Grange :

– Cocktail surprise et ses Mignardises

– Potage de saison

– Feuilleté de Gambas sauce crustacés

– Pièce de bœuf sauce Foie gras et pommes Sarladaise

– Salade et fromage

– Duo de dessert

Pensez à réserver

+33 5 53 94 84 63 Restaurant La Grange

Saint Valentin

Saint-Sernin

dernière mise à jour : 2023-01-19 par