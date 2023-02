Menu Saint-Valentin au Lou Granva Hameau de l’Abbaye Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Catégories d’Évènement: Grande-Rivière Château

2023-02-14 – 2023-02-14

Hameau de l’Abbaye 23

Grande-Rivière Château

Jura Grande-Rivière Château EUR 45 Menu de la Saint-Valentin à l’hôtel-restaurant Lou Granva à Grande-Rivière-château :

mardi 14 février 2023. Sur réservation par téléphone au 03 84 60 11 13 ou par mail : info@hotellougranva.com.

Tarif : 45€/personne, hors boissons. info@hotellougranva.com +33 3 84 60 11 13 Hameau de l’Abbaye 23 Grande-Rivière Château

