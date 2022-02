Menu Saint Valentin au Le Montafilan LE MONTAFILAN Mareau-aux-bois Catégorie d’évènement: Mareau-aux-bois

Menu Saint Valentin au Le Montafilan LE MONTAFILAN, 14 février 2022, Mareau-aux-bois. Menu Saint Valentin au Le Montafilan

le lundi 14 février à LE MONTAFILAN

Le Montafilan vous propose menu de la Saint Valentin à 35 € par personne * Lundi 14 février 2022 * dès 11 h pour les plats à emporter (28 € sans champagne et amuse-bouche) de 12 h à 14 h 30 sur place de 19 h à 22 h 30 sur place Thierry Chante JOE DASSIN à partir de 20 h * Sur Réservation uniquement au 02.38.34.00.95 avant le vendredi 11 février 2022 *

Voir https://restaurants.sugg1144.com/restaurant/le-montafilan-45300-mareau-aux-bois-bar-restaurant-epicerie-a-mareau-aux-bois.html#order

Menu Saint Valentin au Le Montafilan LE MONTAFILAN 2 rue de Montafilan, Mareau-aux-bois Mareau-aux-bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T11:00:00 2022-02-14T13:30:00;2022-02-14T18:00:00 2022-02-14T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Mareau-aux-bois Autres Lieu LE MONTAFILAN Adresse 2 rue de Montafilan, Mareau-aux-bois Ville Mareau-aux-bois lieuville LE MONTAFILAN Mareau-aux-bois

LE MONTAFILAN Mareau-aux-bois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mareau-aux-bois/

Menu Saint Valentin au Le Montafilan LE MONTAFILAN 2022-02-14 was last modified: by Menu Saint Valentin au Le Montafilan LE MONTAFILAN LE MONTAFILAN 14 février 2022 LE MONTAFILAN Mareau-aux-bois Mareau-aux-bois

Mareau-aux-bois