Menu Saint-Valentin – Antoine Gordien Feings Feings Catégories d’évènement: Feings

Orne

Menu Saint-Valentin – Antoine Gordien Feings, 13 février 2022, Feings. Menu Saint-Valentin – Antoine Gordien Feings

2022-02-13 – 2022-02-14

Feings Orne Feings Menu à 80 € pour deux personnes

Avec une demi-bouteille de champagne brut tradition Blun AMUSE-BOUCHE

Pomme d’amour Mini choux garnis d’une mousse de foie gras, pommes et noix *** ENTREE

Sexy truite Truite en gravlax de betterave, copeaux de betteraves, philadelphia au

vieux balsamic poires, condiment ail noir *** PLAT

Cœur tendre

Veau fermier cuit à basse température, ravioles d’oignons doux et

noisettes, céleri pommes, jus de veau au porto *** FROMAGE

Câlin parfumé Panna cotta de petit percheron, déclinaison de poires *** DESSERT

Boudou Le bisou normand aux fruits rouges et yuzu A commander avant le 08/02/2022

A retirer à la salle des fêtes de Feings

Possibilité de livraison sur Mortagne-au-Perche et Bellême Menu à 80 € pour deux personnes

Avec une demi-bouteille de champagne brut tradition Blun AMUSE-BOUCHE

Pomme d’amour Mini choux garnis d’une mousse de… antoine.gordien@hotmail.fr +33 6 24 03 32 95 Menu à 80 € pour deux personnes

Avec une demi-bouteille de champagne brut tradition Blun AMUSE-BOUCHE

Pomme d’amour Mini choux garnis d’une mousse de foie gras, pommes et noix *** ENTREE

Sexy truite Truite en gravlax de betterave, copeaux de betteraves, philadelphia au

vieux balsamic poires, condiment ail noir *** PLAT

Cœur tendre

Veau fermier cuit à basse température, ravioles d’oignons doux et

noisettes, céleri pommes, jus de veau au porto *** FROMAGE

Câlin parfumé Panna cotta de petit percheron, déclinaison de poires *** DESSERT

Boudou Le bisou normand aux fruits rouges et yuzu A commander avant le 08/02/2022

A retirer à la salle des fêtes de Feings

Possibilité de livraison sur Mortagne-au-Perche et Bellême Feings

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Feings, Orne Autres Lieu Feings Adresse Ville Feings lieuville Feings Departement Orne

Feings Feings Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/feings/

Menu Saint-Valentin – Antoine Gordien Feings 2022-02-13 was last modified: by Menu Saint-Valentin – Antoine Gordien Feings Feings 13 février 2022 Feings Orne

Feings Orne