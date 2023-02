Menu Saint-Valentin à l’Orée des Chênes La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret

Menu Saint-Valentin à l’Orée des Chênes, 14 février 2023, La Ferté-Saint-Aubin . Menu Saint-Valentin à l’Orée des Chênes Route de Marcilly La Ferté-Saint-Aubin Loiret

2023-02-14 – 2023-02-14 La Ferté-Saint-Aubin

Loiret 80 EUR 80 L’orée des Chênes vous invite à pousser ses portes à l’occasion de la Saint-Valentin et de profiter d’un doux moment en amoureux autour d’un repas aux petits oignons !

Venez découvrir leur menu spécial Saint-Valentin qui saura ravir vos papilles dans un cadre somptueux qui saura éblouir vos yeux ! L’Orée des Chênes de La Ferté-Saint-Aubin, aux Portes de Sologne, vous propose à l’occasion de la Saint-Valentin un menu spécifique !

Venez savourez un moment à deux à L’Orée des Chênes ! info@loreedeschenes.com +33 2 38 64 84 00 L’Orée des Chênes

La Ferté-Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin, Loiret Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse Route de Marcilly La Ferté-Saint-Aubin Loiret Ville La Ferté-Saint-Aubin lieuville La Ferté-Saint-Aubin Departement Loiret

La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-saint-aubin/

Menu Saint-Valentin à l’Orée des Chênes 2023-02-14 was last modified: by Menu Saint-Valentin à l’Orée des Chênes La Ferté-Saint-Aubin 14 février 2023 La Ferté-Saint-Aubin Loiret Route de Marcilly La Ferté-Saint-Aubin Loiret

La Ferté-Saint-Aubin Loiret