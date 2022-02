Menu Saint-Valentin à l’hôtel restaurant Le Tropicana Douville, 13 février 2022, Douville.

Menu Saint-Valentin à l’hôtel restaurant Le Tropicana Douville

2022-02-13 – 2022-02-13

Douville Dordogne Douville

EUR 33 33 Le Tropicana vous propose un menu Saint-Valentin :

Au menu:

Mise en bouche

Entrées:

Saumon confit aux épices et sa crème citronnée

ou Terrine de foie gras de canard, gelée au Monbazillac et confit d’oignons

Plats:

-Aiguillettes de canard farcies au foie gras, brochette de pomme de terre et ses légumes

ou Pavé d’esturgeon poêlé au beurre blanc sur fondue de poireaux, riz

Dessert :

Dôme de chocolat noir, mousse 70 %, cœur au caramel-beurre salé

ou Poire pochée, sabayon glacé orange, sablé au noix.

Et pour toute réservation avant le 08 Février à 19 h une coupe de champagne est offerte avec le dessert !

Menu disponible le dimanche 13/02 et le lundi 14/02, midi et soir.

Réservations uniquement par téléphone au 05 53 82 98 31.

